Il derby di Zlatan contro Hakan | due ex amici al veleno

(Di domenica 5 febbraio 2023) Non si sfideranno in campo, ma gli sguardi domani si incroceranno. E non saranno gli sguardi di due ex compagni di squadra, bensì quelli di due ex, adesso divisi da frasi ale dalla ...

L'AFFONDO DICome spesso accade, perché il personaggio non ha molti peli sulla lingua, il primo affondo è stato di Ibrahimovic che nella sua autobiografia ("Adrenalina") ha scritto: '...'Ilè una grande opportunità e dobbiamo fare di tutto per coglierla'. Per Stefano Pioli, ... In settimana anche la presentazione della lista Champions, nella quale non c'è Ibrahimovic: 'ieri ...

Il derby di Zlatan contro Hakan: storia di due ex amici al veleno La Gazzetta dello Sport

Milan, Ibrahimovic verso la ripresa Sportpress24.com

Milan, una buona notizia: Ibra punta il Torino. Per il derby ballottaggio Pobega-Vranckx IL GIORNO

Milan, Ibrahimovic si allena coi compagni. Giroud rinnova dopo il derby - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan, la Champions di Ibra è il derby da motivatore. Ma Pioli apre il caso Dubai: “Troppi infortuni nel riti… la Repubblica

Ibra ha avuto un ruolo importante nella crescita di Calhanoglu, e quando il turco è passato all’Inter, l’ha vissuta come un tradimento. Da allora battute al veleno, e se stasera gli sguardi si incroce ...Stefano Pioli ha fatto una precisazione importantissima in conferenza su Zlatan Ibrahimovic. Non troppo positività nelle parole del ...