Il Cile brucia | decine di morti negli incendi | quasi mille i feriti

(Di domenica 5 febbraio 2023) Almeno 23e 979 persone ferite. È questo il bilancio, purtroppo provvisorio, dei giganteschiche stanno colpendo i boschi dele che le autorità locali non riescono a tenere sotto controllo. L'ultima...

il. Almeno 13 persone sono morte negli oltre 200 incendi boschivi nel parte centrale del Paese, dove è in corso un'intensa ondata di calore. Diverse regioni sono state poste in stato di ...Gli incendi hanno già bruciato più di 750 ettari di foresta in, distruggendo case e minacciando aziende agricole. Il Paese sta affrontando un'ondata di caldo estivo attraverso le regioni ...

Almeno 23 persone sono morte a causa di più di 200 incendi boschivi che in questi giorni stanno bruciando nel centro del Cile, nelle regioni di Araucania, ...Lo stato di calamità è attivo nelle regioni di La Araucanía, Nuble e Biobío. 554 persone hanno riportato ustioni di vario tipo.