Il centrodestra si riunisce per Rocca | maggioranza compatta | successo in vita

Leggi su iltempo

(Di domenica 5 febbraio 2023) Conto alla rovescia per le elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia che si terranno domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Un primo e importante test per partiti e governo dopo le politiche del 25 settembre, che coinvolgerà nel complesso oltre 12 milioni di elettori, vale a dire un italiano su 5. Nell'ultima domenica di campagna elettorale, ilunito a Roma tira la volata al candidato Francescocon una kermesse chesullo stesso palco - quello dell'Auditorium della Conciliazione - la premier Giorgia Meloni (accolta al sua arrivo da una standing ovation), i due ministri e vicepremier Matteo Salvini (per la Lega) e Antonio Tajani (per Forza Italia) e il capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi. "Sta per cominciare l'ultima settimana di campagna elettorale, i colpi bassi si intensificheranno, ma siamo ...