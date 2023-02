Il caso – Alla più grande opera di ricostruzione post sisma di sempre lavorano solo i soliti noti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) “Ma a un architetto di Genova conviene venire a lavorare nelle Marche?”. Così il neo commissariodelle aree terremotate del centro Italia, il senatore di Fratelli d’Italia Guido Castelli meno di una settimana fa. Beh, nelle Marche la vita di Ornela Casassa, l’ingegnera edile che a Genova ha rifiutato uno stipendio di 750 euro spiegando in un video che ha fatto il boom di visualizzazioni in rete perché è decisivo resistere a queste paghe da fame, sarebbe cambiata da cima a fondo. E anche il suo conto in banca, presumiamo. SeOrnela fosse stata iscritta a un nuovo partito, ricco di suo: il partito dei tecnici. Nel centro Italia è in atto infatti la piùdi: Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo ...