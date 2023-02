Il Bologna vince 2-1 a Firenze grazie a Orsolini e Posch

Leggi su ildenaro

(Di domenica 5 febbraio 2023)(ITALPRESS) – Ilespugna il Franchi, facendo suo, come già all’andata, il derby dell’Appennino. Decisiva la rete dia inizio ripresa che premia una prestazione della squadra di Thiago Motta davvero positiva, con una linea mediana che si è messa particolarmente in luce e con unpiù ispirato che mai. Il finale è 1-2: seconda sconfitta casalinga consecutiva per la Fiorentina, che esce fra i fischi e che paga clamorose disattenzioni difensive e una sterilità evidente in avanti. I gigliati giocano con una difesa molto alta e spesso si fanno trovare scoperti: accade così che dopo una strepitosa parata di Terracciano su Zirkzee, seguita da una sull’angolo successivo, su Schouten e da un salvataggio sulla linea di Jovic su Ferguson, ilpassa in vantaggio con ...