Il Bologna torna alla vittoria al Franchi dopo 13 anni

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ilnon vinceva contro la Fiorentina in trasferta da 13: l’ultima volta nella stagione 2009/10 con Jimenez e Di Vaio Ila vincere a Firenze, spezzando un taboo che durava da 13. L’ultima volta che i rossoblu avevano sbancato lo Stadioera la stagione 2009/10, sempre per 1-2: in quella occasione a segno andarono Jimenez e Di Vaio. Si interrompe quindi la striscia di 11 sconfitte e 2 pareggi. La squadra di Thiago Motta vince così entrambi i Derby dell’Appennino, qualcosa che non succedeva addirittura dstagione 1990/91. L'articolo proviene da Calcio News 24.