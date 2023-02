IGTC | 12 Ore Bathurst dopo 8h | Mercedes e Porsche continuano a battagliare per il primato | Valentino Rossi insegue il podio

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023)si contendono ila 4h dalla conclusione della 12 Ore di, primo impegno dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Raffaele Marciello/Maro Engel/Mikael Grenier (GruppeM Racing #999/) dettano il passo davanti a Thomas Preining/Mathieu Jaminet/Matt Campbell (EMA Manthey #912/) ed a Charles Weerts/Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde (BMW M Team WRT #32) La#912 di Thomas Preining (EMA Manthey) e la#888 di Shane van Gisbergen (Supercheap Auto Racing) si sono contesi ilanche nei minuti seguenti, una lotta che ha permesso anche ad altri equipaggi di tornare in lotta per il. L’austriaco ha lentamente allungato sul ...