Ida Lupino | la storia straordinaria di una regista controcorrente

(Di domenica 5 febbraio 2023) Da sempre quando si parla di grande cinema viene in mente Hollywood, la fabbrica dei sogni che ha portato alla ribalta grandi attori e registi, ma che nello stesso tempo ne ha trascinati altrettanti nell’oblio. Sì, perché a Hollywood è difficile affermarsi, lo è ancora di più se sei una donna e se vivi negli anni ’50. Ma fortunatamente c’è sempre una personalità fuori dal coro, che riesce a farcela come Ida, l’unicadonna in quel periodo. La sua forza è stata quella di rifiutare la schematizzazione della donna casalinga appagata e felice affrontando nelle sue pellicole temi spinosi e difficili da accettare in una società estremamente conservatrice. Gli esordi di Idae la passione per il cinema Nata a Londra il 4 febbraio 1918, la sua carriera inizia davanti alla cinepresa seguendo l’esempio dai genitori entrambi ...