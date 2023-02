Icardi-Mertens trascinano il Galatasaray | 2-1 con il Trabzonspor

Leggi su calcionews24

(Di domenica 5 febbraio 2023) Con un gol die uno diilbatte il: l’argentino a segno contro tutte le squadre di Istanbul In attesa di un possibile arrivo di Zaniolo, ilsi gode altri due ex della Serie A. Mauroe Drieshanno trascinato infatti i giallorossi alla vittoria in uno dei derby di Istanbul contro il, campioni in carica del campionato, per 2-1 e cementificano il primo posto in campionato. Dato particolare per l’argentino: con il gol segnato oggi, il nono in 12 partite,è andato a segno contro tutte e tre le rivali cittadine del Gala: Besiktas, Fenerbahçe e. L'articolo proviene da Calcio News 24.