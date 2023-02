I volti dell’emarginazione immortalati da Lee Jeffries

(Di domenica 5 febbraio 2023) L’esposizione presenta una cinquantina d’immagini del fotografo inglese diventato la voce degli emarginati. Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano ospita, dal 27 gennaio al 16 aprile 2023, la personale di Lee(Bolton, UK, 1971), il fotografo diventato la voce dei poveri e degli emarginati. Curata da Barbara Silbe e Nadia Righi, la mostra, dal titolo “Lee. Portraits. L’anima oltre l’immagine” prodotta e organizzata dal Museo Diocesano di Milano, col sostegno di UniCredit, di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Luchi Collection, sponsor tecnici Epson, ERCO, presenta una cinquantina d’immagini in bianco e nero e a colori che catturano idi quell’umanità nascosta e invisibile che popola le strade delle grandi metropoli dell’Europa e degli Stati Uniti. Fotografo autodidatta,inizia la ...

