Ho chiesto a ChatGPT di scrivere il testo di una canzone E la musica ai miei amici kebabbari

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ieri hodi scrivermi unper laCorri corri scurzoncino e ho sollecitato imusicisti/artisti/re il, registrare il brano e caricarlo su YouTube. Il primo a rispondere all’appello è stato Raimondo Marsigli. Se anche tu ti vuoi cimentare in una diversa versione del brano, questo è il. Corri corri Scurzoncino In questo mondo dove tutti corrono per raggiungere un obiettivoTu sei diverso seguendo il tuo cuore vai dove vuoi Non importa se la strada è difficile, la tua passione è la tua forza Non fermarti mai vivi ogni giorno con allegria e un sorriso Rit. Corri corri scurzoncino seguendo il tuo sogno Con ogni passo dimostri che nulla ti può ...