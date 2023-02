“Ho capito tutto” GF Vip 7 | Giaele De Donà non ha bisogno di conferme | la notizia sul marito

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 5 febbraio 2023)De, la delusione nei riguardi del. La concorrente del GF Vip 7 non sta attraverso uno dei suoi periodi migliori e questo a causa di un gesto preciso che avrebbe sollevato in lei alcuni cattivi pensieri. Ne avrebbe parlato con toni confidenziali con le due compagne di avventura televisica, Nicole Murgia e Milena Miconi.Dedelusa dal. Tanti i mesi di lontananza, la partecipazione al GF Vip mette a dura prova ogni tipo di relazione. Ed è quello che sembra accadere tra i due coniugi. Con toni delconfidenziali, ìsi è lasciata andare a un duro sfogo tirando in ballo una presunta indifferenza delche la pone in uno stato d’animo poco sereno. Leggi anche: “Insieme a lei? Per ...