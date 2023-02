Highlights Tortona-Varese 103-91 | basket Serie A1 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ilcon glidi103-91, sfida valevole per la diciottesima giornata dellaA1di. Dopo un primo quarto non entusiasmante, i ragazzi di coach Ramondino reagiscono e prendono il controllo delle operazioni, conquistando la vittoria con merito e senza eccessive difficoltà. Il miglior realizzatore della gara è Brown con 28 punti. Di seguito le fasi salienti dell’incontro. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON SportFace.

Il miglior marcatore della partita è Semaj Christon, il quale mette a segno 25 punti, che servono a regalare la vittoria a. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON LA ...Nella gara della 17ª giornata della Serie A di basket,vince in casa di Treviso per 79 - 87. Guarda il video con glidel ...

Highlights: Nutribullet Treviso-Bertram Yachts Tortona 79-87 ... Eurosport IT

Highlights: EA7 Emporio Armani Milano-Bertram Yachts Derthona ... Eurosport IT

GLI HIGHLIGHTS DI TORTONA-VIRTUS – BOLOGNABASKET | IL ... Bologna Basket

LBA Highlights - Semaj Christon guida Tortona alla vittoria a Treviso Pianetabasket.com

Melli guida l'Olimpia al successo su Tortona: Milano è campione d'inverno La Gazzetta dello Sport

Semaj Christon guida il Derthona Basket nella vittoria contro Treviso! Per lui 25 punti con 10/14 da 2 e 2 assist, ottenendo 23 di valutazione!Bertram Yachts Derthona Tortona batte Nutribullet Treviso Basket per 79-87 nella sfida valida per la diciassettesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket.