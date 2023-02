HIGHLIGHTS | L’Inter trionfa nel derby | delusione Pioli

- Milan, glidella partita. Al 6' la prima ... Al 14' proteste dell'che reclama un calcio di rigore per un ...calcio di rigore per un contatto in area tra Dzeko e Gabbia su cui'...La domenica di Serie A si è chiusa con il match a San Siro. Dominio nerazzurro nel primo tempo: al 34''argentino segna il suo settimo gol in carriera contro i rossoneri. Nella ripresa la squadra di Pioli prova a reagire con Giroud e Brahim Diaz. Nel finale gol di Lautaro annullato per fuorigioco

Serie A, il derby della Madonnina è dell'Inter: 1-0 al Milan, decide Lautaro. FOTO Sky Tg24

