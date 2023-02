Highlights e gol Inter-Milan 1-0 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ilcon glie i gol di1-0, match valido per la ventunesima giornata di. Derby della Madonnina a senso unico nel primo tempo, nerazzurri che dominano e passano in vantaggio con il gol di Lautaro Martinez. I rossoneri rinvigoriscono nella ripresa ma faticano a creare occasioni, sale l’agonismo ma non cambia il punteggio. Di seguito ecco le immagini salienti. pic.twitter.com/P9OSimu4Ha El tanto de Lautaro Martínez para la victoria del1 a 0 sobre el. — SiempreConArgentina (@SiempreConArg) February 5,SportFace.

La domenica di Serie A si chiude con il derby della Madonnina a San Siro. Dominio nerazzurro nel primo tempo: al 34' l'argentino segna il suo settimoin carriera contro i rossoneriGlie idi Taranto - Latina, match valevole per la ventiseiesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023 , in cui la formazione casalinga si impone 1 - 0 sugli avversari. ...

Fiorentina-Bologna 1-2, gol e highlights: decidono (ancora) Orsolini e Posch Sky Sport

Spezia-Napoli 0-3: video, gol e highlights Sky Sport

Psg-Tolosa 2-1: gol e highlights La Gazzetta dello Sport

Il Werder Brema segna solo gol bellissimi: guarda la vittoria sullo Stoccarda La Gazzetta dello Sport

Torino-Udinese 1-0: video, gol e highlights Sky Sport

Inter – Milan highlights e gol, ecco le immagini della sfida. Lautaro Martinez decide il derby di Milano con un’incornata su assist di Calhanoglu nel primo tempo, ennesimo KO per gli uomini allenati d ...Il Napoli non si ferma più: ennesima vittoria in campionato per i ragazzi di Luciano Spalletti, che superano brillantemente anche l'esame Spezia. Al Picco finisce 3-0 per gli azzurri: risultato matura ...