(Di domenica 5 febbraio 2023) Sebastienè tornato a segnare. L’ex attaccante dell’Ajax era passato in estate al Borussia Dortmund per sostituire il partente Haaland. In estate gli è stato diagnosticato un tumore maligno ai testicoli per cui ha dovuto subire due operazioni. Dopo un lungo calvario il centravanti è ritornato in campo e al gol. La prima partita è stata il 22 gennaio. Nella seconda gara, contro il Mainz, ha servito l’assist del gol della vittoria di Reyna al 93?. Il 29, una settimana dopo il rientro, contro il Leverkusen, è stato schierato titolare. Sabato 4 febbraio, nella giornata mondiale della lotta al tumore, è tornato a segnare. “Non ho maidi, ma consiglio a tutti di fare dei controlli, può essere determinante. A ognuno dei quattro cicli di chemio ai quali mi sono sottoposto dovevo passare diversi giorni nel letto ...

Il periodo difficile In estateè arrivato al Dortmund dall'Ajax, per poco più di 30 milioni. Si tratta del secondo acquisto più costoso della storia del club. D'altronde era stato scelto per ...FINALMENTE- Minuto 51. Il Dortmund conquista un calcio d'angolo.bandierina, Julian Brandt si appresta a calciare. Parte uno spiovente in mezzo.salta indisturbato in mezzo all'...

Brivido Haller: dalla malattia al gol col Dortmund. "Non ho mai pensato di morire" La Gazzetta dello Sport

haller gol dopo il tumore la giornata perfetta e la festa dei compagni Tag24

Haller, il primo gol con il Borussia Dortmund nella Giornata mondiale contro il cancro la Repubblica

Haller, dalla malattia al ritorno al gol: "Non ho mai pensato di morire" SPORTFACE.IT

Dortmund, Haller torna al gol dopo il tumore...nella giornata mondiale contro il cancro Sky Sport

È successo ieri, nella giornata mondiale della lotta al tumore, ha anche segnato. E tutto lo stadio ha festeggiato: "Consiglio a tutti di fare dei controlli, può essere determinante” ...Haller gol dopo il tumore. Dopo 269 giorni e dopo mesi di cure, di chemioterapia e di ben due operazioni l'attaccante è rientrato in campo e ha segnato ...