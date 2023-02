“Hai vinto tu!” Tali e Quali show | l’annuncio di Carlo Conti arriva in tarda serata | tutti in piedi

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 5 febbraio 2023)2023, chi ha. Si è concluso nelladi sabato 4 febbraio locondotto dasu Rai1. Puntata ovviamente fatta di grandi emozioni e grandi performance con il pubblico che apprezza e premia il programma con ottimi ascolti. Certo non quanto quelli realizzati da Maria De Filippi che con il suo C’è Posta per Te viaggia sul 30% di share e in 5 milioni di telespettatori, irraggiungibile per chiunque. Il tutto con la notizia clamorosa degli ultimi giorni di unpronto a lasciare la Rai. Il motivo? Semplice: Nuovo Tv ha fatto sapere che il conduttore ha ormai capito che la Rai punterebbe sempre più forte sul collega Amadeus, protagonista al Festival di Sanremo ma anche ai Soliti ignoti e non ...