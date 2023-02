“Hai la sclerosi multipla? Licenziati o mettiti in malattia” | le storie e le battaglie legali di Aism in Sardegna | regione col primato di incidenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) La disabilità come una colpa. Lacome causa di perdita del lavoro o di diniego di un mutuo. Fece rumore sui giornali, alcuni mesi fa, la storia di Emanuela Cappai, l’insegnante di Nuraminis (centro della provincia del Sud), rimossa dal suo incarico perché ritenuta inidonea all’insegnamento e non in grado di gestire i bambini da una commissione del ministero dell’Istruzione. Inl’, l’associazione italiana, segue molti casi analoghi:di discriminazione legate alle oggettive difficoltà provocate dalla. Perché se è vero che la patologia del sistema nervoso centrale non impedisce di lavorare (se non quando progredisce nelle forme più severe), è altrettanto vero che condiziona la quotidianità, ...