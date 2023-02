Graziati migliaia di prigionieri in Iran per celebrare l' anniversario della rivoluzione

(Di domenica 5 febbraio 2023) L'ayatollah Ali Khamenei, la guida supremaiana, ha graziato "decine di" di, tra cui alcuni arrestati durante le recenti proteste antigovernative scatenate dalla morte per manopoliziaventiduenne...

'Decine di' di prigionieri, incluso un numero 'significativo' di arrestati durante gli ultimi mesi di proteste, verrannodal leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. A dare la ......l'Ayatollah Ali Khamenei, ha concesso la grazia a "decine di" di prigionieri, compresi ... omicidio, distruzione e incendio di proprietà appartenenti allo Stato saranno", affermano i ...

Il leader supremo dell' Iran, l' Ayatollah Ali Khamenei, ha graziato "decine di migliaia" di prigionieri, tra i quali si contano molti arrestati nelle recenti proteste per accuse legate alla sicurezza ...