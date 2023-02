Governo | occhio alla nomina più imprevedibile | cosa succede in Bankitalia

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 5 febbraio 2023) Formula Uno. Ma nei Gran Premi delle nomine (Eni, Enel, Terna…) si parla ancora poco della gara più: il circuito di via Nazionale. Il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, infatti, sta per concludere gli ultimi giri di pista durati quasi dodici anni, grazie alle intemperanze di Matteo Renzi che, al momento del secondo rinnovo, gli scatenò contro il Pd, rafforzando così involontariamente la sua posizione. Al momento è in pole position l’ex Dg, Fabio Panetta, romano Doc amico del sempreverde Gianfranco Rotondi, anche se a rischio sorte Sora Camilla, quella che “tutti la vogliono e nessuno se la piglia”, come recentemente avvenuto per la guida del MEF delMeloni. Ma Panetta, da quando èBce, punta ormai solo al vertice di, facendo per questo ...