Golf | Daniel Gavins porta a casa il Ras al Khaimah Championship 2023 | Edoardo Molinari cala e chiude 42°

(Di domenica 5 febbraio 2023) Seconda vittoria sul DP World Tour in carriera per. Il trentunenne inglese conquista, seppur col brivido, il Ras al, completando le 72 buche in 271 colpi (68 66 68 69) e mostrando sempre grande regolarità. Rischia però di farsi sfuggire il successo, almeno nell’immediato, proprio all’ultima buca, dal momento che è qui che incappa in un doppio bogey (per due volte palla in acqua) che rischia di cancellare, tra le altre, una sequenza da cinque birdie di fila tra la 2 e la 6 (sei su sette tra la 2 e la 8). Con questo successo,si va a inserire vicino al 170° posto nel ranking mondiale, mentre per quanto riguarda la lista europea dei punti per la Ryder Cup la sua posizione è la diciottesima., PGA Tour: il vento ferma ...

La seconda edizione del Ras Al Khaimah Championship è andata a Gavins che, negli Emirati ... La palla è dolcemente entrata per uno dei doppi bogey più felici della storia del: emozionante l'...

