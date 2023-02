Gli Stati Uniti hanno abbattuto il pallone aerostatico cinese

Abbattere o no. Nel dubbio amletico,Uniti hanno deciso per il sì: il pallone aerostatico cinese che ha sorvolato i cieli americani - presumibilmente un dispositivo spia - è stato tirato giù dall'aviazione ma con un ritardo che ......previsto dalla manovra Dopo aver raggiunto in anticipo (rispetto alla scadenza del 31 dicembre)... I numeri sulle lettere di compliance sonomessi nero su bianco nel piano integrato di ...

Gli Stati Uniti abbattono il pallone-spia cinese sull’Atlantico Il Fatto Quotidiano

Abbattuto il pallone spia cinese che ha sorvolato gli Stati Uniti RaiNews

Gli Stati Uniti hanno abbattuto sui cieli sopra l'Atlantico il pallone-spia cinese Open

Cosa sappiamo del pallone spia cinese sopra gli Stati Uniti Formiche.net

Pallone spia cinese sopra gli Stati Uniti: cos'è, come funziona (e perché rievoca la Guerra Fredda) ilmessaggero.it

Il primo pallone-spia, secondo Pechino, è un mezzo civile che ha fatto un errore di traiettoria durante dei rilievi metereologici. Ma ad alzare la tensione tra Stati Uniti e Cina ...Biden dà il "go": gli Usa abbattono il pallone spia cinese sull'Atlantico: un razzo lanciato da un F22 "Raptor" ha messo fine al suo viaggio ...