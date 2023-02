Giornata nazionale contro lo spreco alimentare

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 5 febbraio 2023) Oggi, 5 febbraio 2023, si celebra la decima . Nasce in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Lo scopo è combattere e sensibilizzare sullo, attraverso consigli in termini di sviluppo sostenibile, osservatori speciali per indagare il fenomeno ed il supporto degli ‘goal’ di sostenibilità