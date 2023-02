GF Vip | Milena Miconi lascia momentaneamente la casa E’ morto il suo agente

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 5 febbraio 2023)- US Endemol Shine Un’improvvisa uscita dallaha animato la domenica dei concorrenti del Grande Fratello Vip. In seguito alla morte del suoAlessandro Lo Cascio, avvenuta nella giornata di ieri,ha scelto direil loft di Cinecittà. Stamattina, dopo aver appreso la notizia in confessionale, l’attrice ha manifestato sin da subito la voglia di andare via perché “non ce la farei a reggere questa roba” e si èta andare ad un lungo pianto, supportata da tutti i suoi compagni di gioco.ha infatti più volte ribadito: “Ma come faccio a stare qua? Non me la sento“. Tuttavia, anche se ha effettivamente varcato la porta rossa intorno alle 16.30, la ...