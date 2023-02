“GF Vip 7” | salta uno dei nuovi ingressi nella Casa | è guerra tra l’ex e il padre della Fiordelisi

(Di domenica 5 febbraio 2023) All’internodel Grande Fratello Vip sta tenendo sempre più banco la storia d’amore che, tra alti e bassissimi, vede come protagonisti Antoed Edoardo Donnamaria. A mettere nuova benzina sul fuoco ci avrebbe dovuto pensare l’ingresso come “ospite a tempo”proprio deldi Anto, Gianluca Benin, che diverso tempo fa aveva già molto scosso l’animoragazza presentandosi di fronte a lei e dichiarandosi ancora innamorato. GF Vip 7:di Antonon entrerà, a bloccare l’ingresso ilconcorrente Con l’inizio del ...

Benincasa ha fatto delle precisazioni: Antonella è stata la mia fidanzata fino a prima di entrare nella Casa del Grande Fratello. Ho detto che ci eravamo allontanati. La verità è che non siamo ...Gfl'ingreso di Gianluca Beninicasa, contro di lui un esposto per stalking nei confronti di Antonella Fiordelisi Raggiunto da Fanpage , Gianluca Benincasa ha raccontato cosa sta succedendo ...

"Nuovo concorrente al GF Vip": topo circola indisturbato nella Casa, ironia social. Il video ed i commenti su Twitter.GF Vip: il caos è scoppiato in seguito all'annuncio dell'ingresso nella casa di Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi. Gianluca Benincasa forse non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip: ...