Gf Vip 7 | la sarcastica risposta di Ginevra Lamborghini alle accuse di ‘flop’ dopo la sua esibizione a Una voce per San Marino

Leggi su isaechia

(Di domenica 5 febbraio 2023)la breve permanenza al Grande Fratello Vip 7,ha ottenuto una discreta popolarità. Prima di essere squalificata dal reality show di Canale 5, ha avuto l’occasione di far conoscere il suo singolo ‘Amami davvero‘ al pubblico del piccolo schermo. Al termine dell’esperienza televisiva, la sorella di Elettraha scelto di dedicarsi esclusivamente alla carriera musicale. E’ poi tornata nella Casa di Cinecittà per pubblicizzare il suo nuovo brano ‘Venere‘ in collaborazione con l’ex gieffino Alessandro Basciano. Nei giorni scorsi,ha voluto fare il ‘grande salto’ partecipando a UnaPer San, la kermesse musicale che eleggerà il rappresentante di Sanall’Eurovision Song Contest 2023. Per l’occasione ...