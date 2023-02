Gf Vip 7 | Dana Saber lancia una stoccata ad Alfonso Signorini e prende le difese di Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon

(Di domenica 5 febbraio 2023) A circa due settimane di distanza dalla’ eliminazione dalla settima edizione del Grande Fratello Vip,ha parlato dell’esperienza televisiva nel reality show. Un percorso, quello nel programma di, che per la 29enne ha rappresentato “un livello molto basso, che mi ha fatto solo perdere del tempo“. A MondoTv24, la modella di origini marocchine ha espresso alcune considerazioni sui coinquilini con cui ha condiviso il loft di Cinecittà. “Attilio Romita è la persona che più mi porto a cuore“, ha esordito, aggiungendo un commento sulle due donne con le quali aveva legato in Casa. Tengo a precisare che conho avuto un bel rapporto nella Casa. Ci tengo a difenderle perché ...

poi la frecciatina a Signorini: l'attacco di Dana Saber non passa inosservato.