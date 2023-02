GdS – Inter | Demiral dell’Atalanta per il dopo Skriniar | Calciomercato

Leggi su justcalcio

(Di domenica 5 febbraio 2023) 2023-01-30 14:40:49 Arrivano conferme dalla Gazzetta dello Sport: Il difensore turco, già sul taccuino in estate, è un’idea last minute per sopperire alla partenza diin direzione Psg Da un guerriero all’altro. È questa l’idea che sta balenando nella testa dell’nelle ultime ore, con il club che è alle prese con la ricerca di un successore per Milan, in probabile partenza verso il Psg. Tra i nomi al vaglio della dirigenza, infatti, c’è anche Merih, un profilo che già era nei radar in estate proprio quando la società di viale della Liberazione stava facendo i conti con una possibile lacuna nel reparto arretrato. Perché— Il difensore turco ha 24 anni ma conosce già bene la difesa a tre, caratteristica fondamentale per un giocatore che deve saltare sul treno ...