Gazzetta ‘vende’ Osimhen | ecco quanto vale

Leggi su napolipiu

(Di domenica 5 febbraio 2023) Victorprotagonista del calciomercato del Napoli: secondodello Sport120 milioni di euro. Le prestazioni dinon passano inosservato. Il giocatore nigeriano ha segnato 14 gol in stagione, nonostante 7 partite saltate per infortunio. Il suo strapotere fisico lo rende perfetto per la Premier League, e da tempo si parla di un interessamento del Manchester United. Ma da ieri si parla in maniera insistente di un interesse del Chelsea per, il miliardario Boehly pronto a spendere qualsiasi cifra per portarlo a Londra. ValutazioneSecondodello Sport sia Chelsea che Manchester United dovranno mettere sul piatto almeno 120 milioni di euro per acquistare. Inoltre il quotidiano sportivo cita anche ...