Dal derby dia quello di Istanbul, anche se il vincitore - in questo senso - sembra già individuato. La malinconica telenovela legata a Nicolò Zaniolo si sta arricchendo di una nuova puntata, che potrebbe ...Soprattutto, il giovane attaccante dellasembra essere sempre più attento alle vicende del, uno dei club turchi che ha chiesto informazioni sul suo conto. E col mercato ancora aperto ...

Roma, il Galatasaray fa sul serio per Zaniolo: ecco l’offerta RomaNews

Galatasaray-Roma, Zaniolo pronto a partire: si aspetta l'ok tra i club GianlucaDiMarzio.com

Galatasaray-Roma, si tratta. Zaniolo ha detto sì: sempre più vicino alla Turchia La Gazzetta dello Sport

Roma, contatti continui per Zaniolo al Galatasaray: c'è volontà di trovare un'intesa TUTTO mercato WEB

Zaniolo, ipotesi turca: offerta ufficiale del Galatasaray - Sportmediaset Sport Mediaset

Proseguono i conttati tra Galatasaray e Roma per la partenza di Zaniolo direzione Turchia. Le parti non sono ancora vicine, sia sulla cifra del cartellino che sulla clausola d'uscita. Ma si continua a ...