...ci hanno pensato due vecchie conoscenze della Serie A italiana come Dries Mertens e Mauro. ...ex Inter e Psg poi ha trasformato al 53 il rigore del definitivo 2 - 1 in favore delIntanto i tifosi delsembrerebbero gradire l'eventuale acquisto di Zaniolo. Zaniolo - ... intrigati all'idea di poter vedere un attacco costituito da Zaniolo ed. Ecco una rapida ...

Mertens-Icardi, Galatasaray batte Trabzonspor. L'ex Inter ha segnato a tutte le big di Turchia TUTTO mercato WEB

Galatasaray, Icardi non si ferma più: altro gol e nuovo record! E segna anche Mertens Calciomercato.com

Roma, Zaniolo e Pinto aprono al Galatasaray ma solo a certe condizioni: ecco quali. E poi Icardi... Corriere dello Sport

Si dice Galatasaray, sembra la Serie A: Zaniolo dopo Mertens, Icardi e tanti altri Tuttosport

Intreccio choc Zaniolo-Icardi: ecco cosa succede Calcio mercato web

Il Galatasaray vince 2-1 contro i campioni in carica del Trabzonspor, nel match valido per la 23esima giornata di Super Lig. A segno l'ex azzurro Dries Mertens e Mauro Icardi su rigore.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...