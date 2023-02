Galatasaray | c'è un'alternativa a Zaniolo

... che possa fungere daa Piatek. E' stato sondato Seferovic ma la società granata non è convinta di ingaggiarlo: pochi minuti giocati, un groviglio di clausole cone Benfica. I ...... 31 anni, ora alma il cui cartellino è detenuto dal Benfica. Ci sono così da sistemare ... Unaè Adolfo Gaich, argentino ex Benevento: c'è già l'ok dell'attaccante e va trovato ...

Zaniolo-Galatasaray, il club turco prova il colpo: i dettagli • TAG24 Tag24

Zaniolo, spunta la pista Galatasaray: gli aggiornamenti Lazio News 24

Zaniolo-Roma, tutte le tappe della vicenda Sky Sport

Milan, derby di mercato in Turchia per Zaniolo: il punto Daily Milan

Fiorentina, il punto sull'attacco: occhio al Galatasaray per Jovic, occasione Zapata TUTTO mercato WEB

Zaniolo-Galatasaray, trattativa avviata ma la Roma non fa sconti: si decide entro mercoledì. Sulle tracce del calciatore anche il Fenerbahce ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...