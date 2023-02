Furbetti del reddito di cittadinanza | scoperti altri 61 a Roma Truffa da 400mila euro

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 5 febbraio 2023) I carabinieri della compagnia dihanno denunciato 61deldi. L’accusa per tutti è quella diaggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Idel, a vario titolo, hanno prodotto false dichiarazioni o omesso di comunicare informazioni importanti sulla sussistenza o permanenza dei requisiti per percepire ildirelativamente a possesso di beni immobili (appartamenti o terreni) regolarmente intestati e non dichiarati, alla composizione del nucleo familiare ed effettiva residenza, simulando l’esistenza di più persone nel nucleo familiare, a procedimenti giudiziari a loro carico (nell’ambito dei quali alcuni sono stati destinatari di misure precautelari ...