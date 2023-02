Frangivento GT65 by Loris Capirossi | la supercar a misura di campione

(Di domenica 5 febbraio 2023) ll costruttore piemonteseritorna sulle scene con un progetto che trasuda un’incredibile passione per i motori, indipendentemente dal numero delle ruote: nasce la, realizzata a quattro mani conper celebrare i tre titoli mondiali in MotoGP del pilota bolognese

... insieme al bellunese Giorgio Pirolo, designer delle supercar della linea; il tre volte campione motoGp infatti è il pilota per cui è stata disegnata la nuova Fv. Ci ......mi hanno quindi chiesto la cortesia di affiancarli in amicizia sul design della nuova supercar. E' stato un percorso impegnativo mettere in atto su questa nuova FVtutte le soluzioni, ...

Frangivento GT65, la supercar dedicata a Loris Capirossi HDmotori

In pista a Imola con la Frangivento dedicata a Loris Capirossi - Quattroruote.it Quattroruote

Frangivento GT65, la supercar italiana che omaggia Loris Capirossi Motor1 Italia

Oggi, la gamma Frangivento si amplia ulteriormente con la GT65. Una sportiva in edizione limitatissima che si distingue dalle altre supercar “su misura” per via dell’unicità di chi ha contribuito a ...E’ nata la Gt 65 Frangivento, la supercar italiana che prende il nome dal ... Dal 6 all’11 febbraio la GT65 sarà al Festival di Sanremo, esposta nel lounge Casa Sanremo del Palafiori, grazie al brand ...