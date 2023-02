Francesca Alotta | chi è | età | carriera | canzoni | oggi | Sanremo | marito | figli | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 febbraio 2023)è una cantante italiana, nota al grande pubblico musicale italiano per aver vinto l’edizione del Festival didel 1992. Qui, insieme al cantautore Aleandro Baldi, trionfò in duetto con il brano “Non amarmi”: questo, ancoraun pezzo che viene trasmesso sulle radio che fanno solamente musica italiana., tra l’altro, è stata tra i concorrenti del “Grande Torneo” di Tale e Quale Show, che si è svelto su Rai Uno il 18 novembre scorso. Eritornerà sul piccolo schermo, a Domenica In, nel talk show dedicato al Festival di, quello che prenderà il via tra pochissimi giorni, esattamente il 7 febbraio, in diretta dall’Ariston. Dagli esordi al successo di...