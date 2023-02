FOTO | Randy Orton ‘ricompare’ in pubblico

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 5 febbraio 2023)sarà per sempre riconosciuto come uno dei talenti più importanti della sua generazione, nonché come uno dei wrestler più importanti di tutti i tempi: in virtù di questo, la sua assenza forzata dagli schermi della WWE non può passare inosservata e, col passare dei mesi, si sono susseguite diverse voci riguardo al suo futuro. L’Apex Predator della WWE è fuori a causa di un serio infortunio alla schiena e non è ancora dato sapere quando potrà fare il suo ritorno sul quadrato. LaNelle ultime ore, tramite il profilo Instagram di Ringside News, è stata pubblicata una recentissimadi. L’atleta si trovava al Boon Center Inc., nel Missouri (suo Stato d’origine): il Boon Center si occupa di garantire possibilità lavorative ad adulti con disabilità, ...