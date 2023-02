Forse si sta avvicinando la fine dei social network | per come li conosciamo

Leggi su bergamonews

(Di domenica 5 febbraio 2023) Mio nipote Diego, 16 anni, irrompe nella cucina di mia madre con il telefono: “Veloce, veloce nonna! Vieni qui che dobbiamo fare una foto”. Nonna Nora, 85 primavere, difficilmente si tira indietro in queste situazioni. In quanto boomer-digitale, super attiva su Facebook e quasi un’influencer nella “community” di Tavernola Bergamasca, si presta alla situazione: si sistema i capelli, fa un bel sorriso e click. Il gioco è fatto. “Dove la pubblichi questa foto?” Chiedo a mio nipote. “Ma niente di importante. C’è una app che si chiama BeReal, ti arriva una challenge (una sfida) una volta al giorno e tu decidi se postare o meno una foto”. Se non avete capito, non vi preoccupate. Adesso vi tradurrò in un linguaggio comprensibile cosa è successo. Innanzitutto, BeReal è un’app nata in Francia dove gli utenti ricevono una notifica una volta al giorno, a un orario casuale, ...