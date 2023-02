Firenze | bancomat sradicato con una ruspa in via del Cavallaccio Ritrovato | vuoto | a Montespertoli

(Di domenica 5 febbraio 2023) Hanno rubato unain un cantiere e, con quella,unnel centro commerciale di via del, a, intorno alle 4.30 di stanotte, domenica 5 febbraio 202 L'articolo proviene daPost.

Assalto con una ruspa a unin un centro commerciale a. Nella notte, intorno alle ore 4.30, una banda di ladri si è introdotta con una ruspa, rubata, all'interno del Consorzio Shoppingcenter Freeland di via del ...E' successo anella notte in un centro commerciale di via del ...

Sfondano tutto con la ruspa e fuggono col bancomat Toscana Media News

Con ruspa rubano un bancomat in un centro commerciale a Firenze Agenzia ANSA

Rubano una ruspa e poi sradicano un bancomat: è caccia ai ladri FirenzeToday

Assaltato con la ruspa il bancomat di un centro commerciale a San Bartolo a Cintoia Virgilio

Sradicano un bancomat con una ruspa e lo caricano su un furgone. Caccia ai banditi LA NAZIONE

È successo a Firenze nella notte. I ladri sono entrati in un centro commerciale. Concluso il colpo sono fuggiti caricando il bancomat, sradicato, sul furgone ...Hanno rubato una ruspa in un cantiere e, con quella, sradicato un bancomat nel centro commerciale di via del Cavallaccio, a Firenze, intorno alle 4.30 di stanotte, domenica 5 febbraio 202 ...