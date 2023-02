Fiorentina-Bologna | Skorupski | “Orgoglioso della squadra e dei tifosi | lotteremo con tutte”

Leggi su sportface

(Di domenica 5 febbraio 2023) Dopo il successo ottenuto dalai danni(2-1), Lukaszha commentato a Dazn l’importanza di tre punti che spingono gli emiliani sempre più in alto in classifica, adesso ottavi a -1 dal Torino settimo. “Sonodi tutta lae dei nostri splendidi: speriamo di continuare così – ha dichiarato il portiere polacco –. Non parlo tanto, lo faccio quando è giusto. Dove potrà arrivare questoio non lo so maanche con le squadre che sono davanti a noi. Stiamo facendo veramente bene. Sulla parata nel primo tempo su Saponara direi che è istinto, merito dell’allenamento e del duro lavoro che facciamo durante la settimana. Ho fatto una grande parata, ho salvato il risultato e ...