Fiorentina-Bologna LIVE 1-2 | di testa Posch | imperfetto Terracciano

I TOP e FLOP di: i voti ai protagonisti del match del Franchi TOP: Saponara, Orslini a fine primo tempo FLOP: Barak a fine primo tempo(4 - 3 - 3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, ...Posticipo delle 18 della ventunesima giornata di Serie A,verrà seguito in tempo reale da Calciomercato.itReduce dalla qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, laospita oggi ilin un 'derby dell'Appennino' ...

Verso Fiorentina-Bologna, abbraccio amarcord tra Batistuta e Baggio Viola News

Fiorentina-Bologna: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Fiorentina-Bologna, le foto della partita - Sport - Calcio - lanazione.it LA NAZIONE

Fiorentina-Bologna, i convocati: infortunio per Soumaoro Tuttobolognaweb

FASE NAZIONALE - Parma grande protagonista delle finali, con le vittorie dei 2011 e 2012. La Juventus occupa tutti i gradini del podio con le tre annate. Bel terzo posto per i classe 2011 del Lascaris ...Finisce in parità il primo tempo fra Fiorentina e Bologna al Franchi. All’ottavo minuto i rossoblu ripartono molto bene con Zirkzee che si presenta in area e calcia in porta trovando la risposta di Te ...