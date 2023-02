Fiorentina-Bologna 1-2 | viola ko nel derby dell’Appennino

(Di domenica 5 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ilsi aggiudica ilcontro la, valido per la 21esima giornata di Serie A, imponendosi 2-1 al Franchi grazie ai gol di Orsolini su rigore e Posch. Non basta alla squadra di Italiano il gol di Saponara. Con questo successo la formazione di Thiago Motta si porta a 29 punti, agganciando l’Udinese, mentre irestano a 24 con una striscia di quattro gare di campionato senza vittorie, mentre i rossoblu sono imbattuti nello stesso periodo. Parte bene ile al 9? Schouten ruba palla a Barak, Zirkzee piazza il destro dal limite ma Terracciano la tocca oltre il palo. Un minuto dopo colpo di testa di Posch, ma il portiereè ancora reattivo, poi Ferguson da pochi passi ed è incredibile il salvataggio sulla ...

Il Bologna non vinceva contro la Fiorentina in trasferta da 13 anni: l'ultima volta nella stagione 2009/10 con Jimenez e Di Vaio. Terza vittoria nelle ultime quattro gare per un Bologna sempre più in crescita, che passa di misura sul campo della Fiorentina. Al Franchi finisce 2-1 grazie alle reti di Orsolini e Posch, mentre a nulla serve il gol del momentaneo pareggio di Saponara.

Il 156esimo Derby dell'Appennino va in onda al Franchi di Firenze, con un Bologna ai minimi termini: niente Arnautovic e Sansone in avanti. Il Bologna batte 2-1 la Fiorentina nel match valido per la 21esima giornata di Serie A. La squadra di Thiago Motta sale al settimo posto a quota 29 in classifica agganciando l'Udinese.