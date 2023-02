Fiorentina-Bologna 1-2 | viola ko nel derby dell’Appennino

(Di domenica 5 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ilsi aggiudica ilcontro la, valido per la 21esima giornata di Serie A, imponendosi 2-1 al Franchi grazie ai gol di Orsolini su rigore e Posch. Non basta alla squadra di Italiano il gol di Saponara. Con questo successo la formazione di Thiago Motta si porta a 29 punti, agganciando l’Udinese, mentre irestano a 24 con una striscia di quattro gare di campionato senza vittorie, mentre i rossoblu sono imbattuti nello stesso periodo. Parte bene ile al 9? Schouten ruba palla a Barak, Zirkzee piazza il destro dal limite ma Terracciano la tocca oltre il palo. Un minuto dopo colpo di testa di Posch, ma il portiereè ancora reattivo, poi Ferguson da pochi passi ed è incredibile il salvataggio sulla ...

Parole pesanti della Fiesole, che ha espresso la propria delusione con fischi e il coro 'fate ...vicina al raddoppio al 35, quando Saponara in rovesciata centra la traversa, poi Nico ... con Martinez Quarta dentro, che iltorna in vantaggio con Posch. I gigliati pagano per gli ...

Fiorentina-Bologna 1-2, gol e highlights: decidono (ancora) Orsolini e Posch Sky Sport

Il Bologna espugna il Franchi con un Posch da record: 2-1 alla Fiorentina, ora l'Europa dista un punto! | Primapagina ... Calciomercato.com

Fiorentina-Bologna 1-2: passo indietro per i viola. La sbanca il Bologna Viola News

Fiorentina-Bologna: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Fiorentina - Bologna (1-2) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

L’esterno rossoblù la sblocca su rigore, poi il pari di Saponara, ma nella ripresa arriva il guizzo del terzino goleador. Espugnato il Franchi dopo 13 anni: gli emiliani salgono a 29 punti Dal… Leggi ...Il tecnico: "Dopo il loro vantaggio non gli abbiamo più permesso di superare la metà campo. Ora non bisogna abbattersi, ma concentrarsi sulla Juve. Brekalo Ha qualità" ...