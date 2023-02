Fino all' ultimo indizio | regia netta e robusta per un giallo puntiglioso

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023)ALL'Canale 5, ore 21.20. Con Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto.di John Lee Hancock. Produzione Usa 2021. Durata : 2 ore LA TRAMA Deacon (Denzel Washington) è un poliziotto di provincia che dovette trasferirsi in provincia quando a Los Angeles fece un marchiano errore nella caccia a un serial killer. Tornato nella Città degli Angeli per un'operazione di routine, Deacon è subito coinvolto dal suo antico superiore in un'indagine che scotta. Il serial che gli sfuggì anni prima è tornato (qualcuno colpisce colle stesse modalità). Deacon è più o meno costretto a mettersi al lavoro in tandem con un giovane rampante e supponente piedipiatti. Ma stavolta, tra mille difficoltà il killer riuscirà a prenderlo. Come? Facendo caso a indizi apparentemente irrilevanti ("The little things", i ...