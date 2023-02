(Di domenica 5 febbraio 2023) Tutti conosconoche ha raggiunto il successo internazionale con il ruolo di Mike grazie alla serie Netflix Stranger Things. In molti però non sono a conoscenza del fatto che in Italia c’è un suo, ilche conta oltre 100mila follower. @!? Originalton – Oldschoolbabeee @2/2? som original – rickMichaelabbiamo iniziato a conoscerlo bene. L’attore è nato a Vancouver il 23 dicembre del 2002 e dunque da poco ha compiuto vent’anni. Il suo esordio è arrivato nel ruolo di Jordie Pinsky nella serie tv Supernatural. Il vero successo arriva appunto nel 2016 quando interpreta Mike Wheeler nella serie divenuta cult ...

Nel frattempo, Noah Schnapp ha fatto coming out e poche ore fa è arrivato anche il commento diall'amico.L'interprete di Mike in Stranger Things è andato sotto copertura su internet, rispondendo a diversi fan riguardo teorie, fancasting e tanto altro. In particolaresi è soffermato su un thread Reddit dove diversi utenti dichiaravano di volerlo nei panni di un giovane Piton in un progetto prequel della saga di Harry Potter . Da tanto tempo infatti i ...

Stranger Things, Finn Wolfhard supporta il coming out di Noah Schnapp Sky Tg24

Stranger Things, Finn Wolfhard sul coming out di Noah Schnapp ... BadTaste.it TV

Mike morirà in Stranger Things 5 Finn Wolfhard risponde della ... CiakGeneration

Finn Wolfhard ha un sosia in Italia Ecco il confronto e quello che sappiamo su di lui! Webboh

Finn Wolfhard, il suo sosia italiano è il tiktoker Anto Arpaia (VIDEO) ScreenWorld

In una recente intervista, la star di Stranger Things Finn Wolfhard ha rivelato un curioso aneddoto sulla seconda stagione, svelando come Charlie Heaton sia stato rimosso da una scena perché non ...Di recente, come comunicato da Deadline, a dare man forte a Schnapp è intervenuto il suo collega di set Finn Wolfhard (The Turning – La casa del male, Ghostbusters: Legacy), interprete di Mike Wheeler ...