Finalmente il Napoli sembra aver trovato il suo rigorista | Kvaratskhelia

(Di domenica 5 febbraio 2023) Cesare – Caro Guido ottima partita delvinta con intelligenza e cinismo. Nel primo tempo lo Spezia, pur senza vari titolari, ci aveva imbrigliati con aggressività, applicazione e facendo una grande pressione. Il, pur mantenendo il controllo della partita e non rischiando mai nulla, è stato poco pericoloso giocando con un giro palla un po’ lento e talora impreciso, poche verticalizzazioni e difficoltà a saltare l’uomo e fare superiorità numerica. Guido – Il primo tempo è stato triste. Ilnon ha fatto un tiro in porta. Ma bisogna capire che contro le squadre che si difendono ad oltranza ci vuole molta pazienza. Anche perché è difficile che esse riescano a pressare per 90 minuti. In effetti poi ad inizio ripresa l’episodio del rigore ha sbloccato la partita e l’ha messa su un binario favorevole per il ...