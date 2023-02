Poco prima dello sparo al giovane, ildel poliziotto aveva avuto una lite con altri ragazzi ed era stato per questo. Il ragazzo quindi decide di chiamare il padre, che arrivando sul ...... in seguito all'ennesimo litigio, la 32enne ha afferrato un coltello e hacon più ...donne erano tornati da poco buoni dopo anni in cui non si parlavano a causa dell'arresto dell'altro...

Figlio aggredito dalla babygang nel Casertano, il papà poliziotto spara per vendicarlo: ferito un 18enne ilmattino.it

Nel Casertano poliziotto spara a un 18enne per vendicare il figlio: arrestato, va ai domiciliari La Repubblica

A Caserta poliziotto spara contro baby gang che aveva aggredito il figlio: arrestato Cronache della Campania

Rimanda indietro un piatto, aggredito fuori dal ristorante: finisce all ... Centropagina

Aggressione Roby Facchinetti, il figlio Francesco: "Complimenti a ... TGCOM

E' stato arrestato ma posto agli arresti domiciliari il poliziotto che l'altra sera in provincia di Caserta ha esploso colpi di pistola contro gang di ragazzi ...Ha aggredito i medici che stavano soccorrendo la madre, ubriaca e riversa in strada, mandando al Pronto Soccorso lo stesso dottore. È successo ad Ancona nella serata di ieri. L'equipaggio delle Volant ...