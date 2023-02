Fiamme Gialle | agli Europei Giovanili di Karate è sogno | Avanzini e Ferrarini sul podio

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 5 febbraio 2023) Delle numerose straordinarie mede vintedidall’Italia della Nazionale Fijlkam (con finali ancora in corso), spiccano quelle portate a casa dalla Nuova Generazione dei Fenomeni delle. Che prosegue la striscia positiva in campo internazionale. Dopo il titolo mondiale vinto da Matteo Fiore nello scorso mese di ottobre in categoria Under 21 (leggi qui), nella stessa classe e nella appena terminata competizione continentale a Cipro, leapplaudono ancora i giovani. Lo fanno per Matteonel peso dei +84 kg e per Sofianel peso dei -68 kg nel kumite. Entrambi sul. Ed è storia, ancora una volta. Matteo vince ...