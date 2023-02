Festival della canzone | FantaSanremo da record | oltre 2 milioni di squadre iscritte al gioco online

Leggi su ildenaro

(Di domenica 5 febbraio 2023) Duee 250 mila: èdi iscrizioni al, ilinventato da un gruppo di amici marchigiani legato alitaliana la cui 73/a edizione inizierà martedì prossimo. “Entro lunedì sera, 6 febbraio, puntiamo ai 2e 500 milae chissà che non toccheremo la vetta dei 3”, dice all’ANSA Giacomo Piccinini, 31 anni, di Amandola, in provincia di Fermo, uno degli ideatori delche sta spopolando in tutta Italia e anche all’estero. “Tutto è iniziato nel 2020 all’interno del bar Papalina de La Corva di Porto San’Elpidio – ricorda Piccinini – In quell’edizione offline partecipammo in 47 e il ...