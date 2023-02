Ferrari | la promessa di Vigna | “Lavoriamo per essere competitivi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 febbraio 2023) Il 2022 ha segnato, certamente, un miglioramento nelle prestazioni della vettura rispetto agli anni bui passati. Nel 2023, però, tutti i tifosi dellasi aspettano il passo in avanti che dovrebbe portare Charles Leclerc e Carlos Sainz a mettersi in scia della Red Bull del campione del mondo Max Verstappen. È un auspicio sottolineato, anche, da Benedettonella sua ultima uscita: a Maranello si lavora per vincere. Ecco cosa ha detto Benedetto, amministratore delegato di“Vogliamo tornare anel campionato. L’intero team, insieme a Fred (Vasseur, ndr) sta lavorando senza sosta in quella direzione – ha detto l’amministratore delegato di, Benedetto, durante una call che ha analizzato i ...