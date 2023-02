Ferrari ha aumentato a 13 500 euro il premio di competitività 2022 per i suoi 5 000 dipendenti

Leggi su moltouomo

(Di domenica 5 febbraio 2023) I risultati finanziari disono in crescita a due cifre. Il portafoglio ordini copre il 2024 e i lockdown in Cina non hanno influito sulle consegne. L’utile netto dinelè stato di 939 milioni di, in aumento del 13% rispetto all’anno precedente, mentre i ricavi netti sono saliti del 19,3% a 5,095 miliardi di. Le consegne di veicoli sono aumentate del 18,5% raggiungendo 13.221 unità. L’AD di, Benedetto Vigna, è ottimista riguardo al futuro, affermando che questi dati rappresentano le basi per un 2023 ancora più forte, sostenuto da una domanda costante dei loro prodotti in tutto il mondo. Inoltre, le stime per il 2023 sono state riviste al rialzo. In omaggio ai, , circa 1.500in più rispetto al ...